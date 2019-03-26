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'Küresel Öğretmen Ödülü', Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde sahibini buldu. Dünyada eğitimcilere verilen en prestijli ödüllerden biri olarak bilinen 'Küresel Öğretmen Ödülü'ne, Kenyalı öğretmen Peter Tabichi layık görülürken; Tabichi, 1 milyon dolar ödülün de sahibi oldu. 'Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu'nun gala gecesinde ödüle layık görülen ismi, aktör Hugh Jackman açıkladı.
FİZİK VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ
DHA'da yer alan habere göre, Kenya'daki bir ortaokulda fizik ve matematik dersi veren Tabichi, ülkesinde gençlerin eğitimi için gösterdiği büyük başarıdan dolayı en büyük ödüle layık görüldü. Törene Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Ali Mektum'da katıldı.
MAAŞININ YÜZDE 80'İNİ OKULA VERİYORDU
Tabichi törende yaptığı konuşmada, bu ödülün kendisine büyük gurur verdiğini, kendisi, Kenya ve hatta dünya için bunun bir sürpriz olduğunu söyledi. Öğretmenlikten aldığı maaşın yüzde 80'ini okuluna bağışlayan ve çok fakir bir bölgede bulunan okulunun öğrencilerini ulusal bilim yarışmalarında birinci sıraya sokmayı başaran Tabichi, babasının da öğretmen olduğunu hatırlatarak, öğretmenlik mesleğinin onurlu bir meslek olduğunu bunun da bu gecede bir kez hatırlatıldığını ifade etti.
"BÜTÜN ÖĞRETMENLER KAHRAMANDIR"
DHA'ya konuşan Tabichi, aldığı 1 milyon dolarlık ödülü de okuluna bağışlayacağını söyleyerek, "Çok mutluyum, onurlandırıldım. Çocuklar için çalışmaya devam edeceğim. Bütün öğretmenlerin dünyada birçok şeyi değiştirebileceğine inanıyorum. Vazgeçmesinler ve kendilerine güvenmeye devam etsinler. Bütün öğretmenlerin kahraman olduğuna inanıyorum" dedi.
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