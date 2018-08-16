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İşte en çok tercih edilen güvenlik teknolojileri

Yeni nesil teknolojiler bireysel kullanım alışkanlıklarını değiştirirken, kurumsal dünyada da güvenlik süreçlerinde beklentileri yeniden şekillendiriyor. Peki, Türkiye’de şirketler en çok hangi güvenlik teknolojilerini kullanmayı tercih ediyor?

16.08.2018 - 11:44 | Güncelleme:

İnsanın teknolojiyle etkileşiminin artması, iş dünyasında da güvenlik süreçlerinin yeniden tasarlanmasına yol açıyor. Yeni nesil güvenlik ve konfor ihtiyaçları karşısında uçtan uca entegre ve yüksek performanslı güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyan şirketler, pek çok popüler teknoloji trendlerini benimsemeye hazır görünüyor.

En çok tercih edilen elektronik güvenlik çözümü, video izleme teknolojileri

Türkiye'nin lider elektronik güvenlik entegratörü Sensormatic tarafından yapılan araştırmada, şirketlerin en çok tercih ettiği güvenlik teknolojileri belirlendi. En çok tercih edilen ürünler arasında video izleme çözümleri %42 ile ilk sırada geliyor. Görüntüleme sistemlerini sadece kayıt amaçlı değil, anlık analizler gerçekleştirmek için kullanma hızla yaygınlaşıyor. Bu sayede algılanan görüntüye anlam katarak, olaylara en hızlı şekilde yanıt vermek mümkün oluyor. Görüntüleri sürekli işleyip “öğrenen” yapay zeka, böylelikle her seferinde daha iyi, daha doğru ve daha etkin kararlar alabiliyor. Sensörler ve kameralar tarafından algılanan veri, yüksek performanslı sistemler üzerinde kullanılabilir bilgiye dönüştürülüyor. Örneğin, havalimanı koridorunda bir çanta bulunduğunda, o çantanın kim tarafından, ne zaman bırakıldığını, çanta sahibinin daha sonra hangi alanlarda dolaştığını tespit etmek saniyeler sürüyor. Bu kişinin tesisi terk edip etmediği de birkaç dakika içinde analiz edilebiliyor.

İŞ DÜNYASI BİYOMETRİK GÜVENLİĞE ISINIYOR

İstatistiklere göre şirketlerin en çok satın aldığı güvenlik teknolojilerinde ikinci sırayı %21 ile geçiş kontrol çözümleri tutuyor. Biyometrik teknolojilerin yaygınlaşması, hem maliyet hem teknoloji açısından artık daha erişilebilir olmaları, biyometrik çözümlerin geçiş kontrol sistemlerinde tercih edilmesini sağlıyor. Cep telefonlarına kadar giren iris tanıma teknolojisi ile taklit edilemeyen güvenlik sağlanabiliyor. Mobil Geçiş gibi yenilikçi geçiş kontrol teknolojileri, akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar üzerinden bu cihazların birer ev anahtarı, otopark giriş kartı ya da ofis kimliği gibi kullanımına olanak tanıyor.



YANGIN ALGILAMA ÇÖZÜMLERİ İSE OLMAZSA OLMAZI

Uzaktan Yangın Algılama Hizmetleri gibi ileri düzey güvenlik önlemleriyle güçlendirilen yangın algılama çözümleri de en popüler güvenlik teknolojileri arasında yer alıyor. Uzaktan yangın algılama teknolojisi, sistemin doğru ayarları yapılmış ve çalışır durumda olduğunu sürekli olarak izliyor. Böylelikle yangın sistemlerinin kritik anlarda sorunsuz çalışması sağlanıyor. Özel yazılımlar aracılığıyla diğer bina yönetim sistemlerine entegre edilebilen yangın algılama çözümü, arızaları meydana gelmeden önce algılayarak erken müdahaleye zaman tanıyor. Yeni nesil yangın algılama teknolojileri sayesinde güvenli bir ağ bağlantısı kullanarak yangın algılama sistemini uzaktan yapılandırmak ve izlemek, detektörlerin kirlilik düzeyine ait ölçümleri görmek, servis ihtiyacı bulunan ekipmanları aynı ekran üzerinden tespit etmek kolaylaşıyor. Gelişen teknolojiyle beraber yangın algılama görevini yüksek çözünürlüklü kameralarla desteklemek de mümkün. Bu kameralar özellikle depo, hangar gibi geniş alanlarda daha ilk alev ya da duman belirtisinde algılama yapıp can kayıplarının önüne geçebiliyor.

Anket sonuçlarını değerlendiren Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, teknolojiyle birlikte değişen bireysel alışkanlıkların iş dünyasını da etkilediğine dikkat çekiyor ve ekliyor: "Mobilite, nesnelerin interneti ve akıllı cihazlar bizi yeni bir gerçekliğe hazırlıyor. Artık standart izleme çözümlerinin bir adım ötesine, algıladıklarına anlam katabilen akıllı sistemlere yönelmek gerekiyor. Yeni nesil güvenlik teknolojileri sadece veriyi kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda toplanan verinin işlenmesini ve kurumlara fayda sağlayacak anlamlı bilgiye dönüştürülmesini sağlıyor. Bu trendlerin benimsenmesi, herkes için daha güvenli ve aynı zamanda daha konforlu yaşam standartlarına kapı aralayacaktır."

 

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