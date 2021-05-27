İşte şarj düşmanı uygulamalar! 0:00 / 0:00

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İsviçre merkezli bilgi teknolojileri kuruluşu pCloud, akıllı telefonların pilini en fazla tüketen uygulamalar ile en fazla depolama alanı kullanan uygulamaları araştırdı.

Telefon şarjını en hızlı tüketen ilk 5 mobil uygulama, Fitbit, Verizon, Uber, Skype ve Facebook olarak sıralanırken; Airbnb, Instagram ve Tinder de bu alanda ilk 10 uygulama arasına girdi.

Pili en fazla tüketen ilk 20 mobil uygulama içinde Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Amazon, Telegram ve Linkedin de yer aldı.

PİL VE DEPOLAMA ALANINI EN ÇOK BU UYGULAMALAR TÜKETİYOR

Depolama alanı olarak en çok yer kaplayan uygulamalar sıralamasında ise ilk sırayı yaklaşık 438 MB’llik boyutla United Airlines aldı. Bu alanda ilk 5’ye yer alan diğer uygulamalar ise şu şekilde sıralandı: Lyft, Uber, Fitbit, Facebook.

Akıllı telefonların depolama alanında en çok yer kaplayan ilk 30 mobil uygulama arasında, Microsoft Teams, YouTube, Airbnb, TikTok, Linkedin, Snapchat, YouTube Music, Tinder, Instagram ve Spotify gibi popüler uygulamalar da yer aldı.

Pili en hızlı tüketen uygulamalar

Depolama alanı en çok kullanan uygulamalar