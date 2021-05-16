İşte en popüler otomobil markaları! 0:00 / 0:00

Otomotiv endüstrisindeki hızlı değişim, tüketici tercihlerine de yansıyor. Bu kapsamda bir araştırmaya imza atan Automotive Touch Up, ülkeden ülkeye en popüler otomobil markalarını ve en çok tercih edilen modelleri gözler önüne serdi.

110 ülkenin dahil edildiği araştırmada, bu ülkelerin 44'ünde en çok tercih edilen marka olarak Toyota karşımıza çıkıyor. Böylece, Japon marka araştırmaya göre dünyanın en çok tercih edilen markası olurken, Toyota'nın ardından 17 ülke ile Volkswagen'in geldiği, Renault ile Hyundai'nin 5 ülke ile üçüncü ve Chevrolet'in ise 4 ülkede en çok tercih edilen marka olarak dünyanın en popüler 4'üncü markası olduğu paylaşıldı.

Bölgelere göre bakıldığında ise, Asya ülkelerinde Japon Toyota'nın daha çok tercih edildiği fark edilirken, dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de ise Alman Volkswagen'in en popüler otomobil markası olması dikkat çekiyor. Araştırma orta Afrika ülkelerini kapsamazken, Toyota'nın Güney Afrika ülkelerinde de hakimiyet kurduğu görülüyor.

Amerika pazarında ise, kıtanın kuzeyinde yerel üreticilerden General Motors ve Ford'un en popüler otomobil markaları olması dikkat çekiyor. Meksika'da ise en popüler otomobil markası Japon Nissan olarak açıklanıyor. Güney Amerika'da, daha heterojen bir yapı olduğu görülüyor. Buna göre, Chevrolet, Renault, Toyota ve Volkswagen gibi farklı markalar kıtanın güneyindeki en popüler otomobil markaları arasında yer alıyor.

AVRUPA KENDİ MARKALARINI TERCİH EDİYOR

2020 yılı verilerine göre hazırlanan araştırmada, Avrupa pazarında ise, Kuzey Amerika'dakine benzer bir yapı karşımıza çıkıyor. Kendi otomobil markasına sahip olan ya da bir markanın üretim tesisine ev sahipliği yapan ülkelerde, çoğunlukla bu gibi otomobil markalarının en popüler tercih olduğu göze çarpıyor.

Örneğin, İspanya'da ülkenin kendi markası Seat en popüler otomobil markası iken, Almanya'da Volkswagen en çok tercih edilen marka konumunda. Yine Fransa'da Renault en popüler otomobil markası olarak karşımıza çıkarken, İtalya'da ise Fiat en popüler otomobil markası olarak araştırmaya yansıdı.

Türkiye pazarında ise, Koç Holding ortaklığında Bursa'da üretim yapan Fiat en popüler otomobil markası olarak araştırmada yer alıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Fiat 2020'de toplam pazarda 137 bin 325 araç satarak Türkiye'de ipi göğüslemişti. Fiat Egea Sedan da, 2020'de ulaştığı 79 bin 556 adetlik satış rakamı ile Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmuştu.

Öte yandan araştırmada, Renault, Volkswagen, Citroen, Khazar, Lada, Chevrolet, Dacia, Ford, Skoda, Suzuki, Maruti, Saipa, Kia, Hyundai, Fiat, Isuzu, Perodua, Toyota, Nissan, Mercedes–Benz, Honda, Seat, Volvo, General Motors ve Jeep markalarının da en az bir ülkede en çok satılan otomobil markaları olduğu görülüyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODEL PİCK-UP

Araştırmada, en çok tercih edilen modeller de paylaşıldı. Buna göre, 14 ülkede en yüksek oranda tercih edilen model olan Toyota Hilux'ı, 6 ülkede birinci tercih olan Toyota Corolla ve yine 6 ülkenin en popüler tercih olan Toyota Land Cruiser izliyor.

Skoda Octavia da 6 ülkenin en çok tercih edilen otomobil olarak listeye dahil olmuş durumda. Octavia'yı 5 ülkede en çok tercih edilen model olan Toyota RAV4 ve yine 5 ülkede en popüler tercih olan Renualt Clio takip ediyor.