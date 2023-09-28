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        Haberler Dünya İşte Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi

        Eski Finlandiya Başbakanı Marin, medya ve eğlence sektörüne girmeye hazırlanıyor

        Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla yetenek ajansıyla sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:47
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        Eski Finlandiya Başbakanı'nın yeni işi belli oldu
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        Politico'nun haberine göre, sektörde Hollywood yıldızlarının aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı, oyuncu ve direktörle çalışan Range Media Partners, eski Finlandiya Başbakanı Marin ile de sözleşme yaptığını duyurdu.

        Fotoğraf: Associated Press
        Fotoğraf: Associated Press

        Marin, daha önce de siyasi liderlere danışmanlık yapmak üzere Tony Blair Enstitüsü kadrosuna stratejik danışmak olarak katıldığını açıklamıştı.

        Göreve geldiği 2019'da 34 yaşında olan Marin, Finlandiya'nın en genç Başbakanı unvanını elde etmiş ve nisandaki seçimleri kaybetmesinin ardından görevini devretmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Sanna Marin
        #dünya
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