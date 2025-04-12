İşte EuroLeague'de rakiplerimiz!

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes doğrudan adlarını play-off'a yazdırdı.

Toplam 18 takımın yer aldığı ligde normal sezonun 34. ve son hafta maçları oynandı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 89-77 yenerek normal sezonu 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle 2. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise ligde son 8 maçını kazanarak play-off'a doğrudan kaldı. Son hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-77'yle geçen lacivert-beyazlılar, normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bitirerek doğrudan play-off biletini aldı.

Ligde normal sezonu Yunan ekibi Olympiakos, 24 galibiyetle lider tamamladı. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i yanı sıra Panathinaikos AKTOR, Monaco ve Barcelona da ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kaldı.

Real Madrid, Paris Basketbol, Bayern Münih ve Kızılyıldız ise play-off'a kalabilmek için play-in oynayacak.

Play-off'un diğer netleşen eşleşmesi ise Monaco-Barcelona oldu.

Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise play-in'den sonra belli olacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi, play-in'deki Real Madrid-Paris Basketbol eşleşmesinin galibi olacak.

Anadolu Efes, ligi 3. sırada tamamlayan Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la eşleşti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmede ilk 2 maça saha ve seyirci avantajına sahip olan Panathinaikos ev sahipliği yapacak.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off'taki iki eşleşme belli oldu.

İlk 10 sıraya iki takımla giren ülkeler arasında ise Türkiye ve Yunanistan'ın dışında Fransa ve İspanya yer aldı. İlk 10 sırada Sırbistan, Almanya'dan birer takım bulundu.

Play-off'a doğrudan bileti alan diğer ülke takımları ise Fransa'dan Monaco ve İspanya'dan Barcelona oldu.

İki ülkenin de ligde mücadele eden ikişer temsilcisi doğrudan play-off bileti aldı.

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye ve Yunanistan, normal sezonun en başarılı iki ülkesi oldu.

PLAY-IN NASIL OLACAK?

Play-in sonunda iki takım, play-off biletinin sahibi olacak.

Play-in'de normal sezonu 7. bitiren Real Madrid ile 8. bitiren Paris Basketbol karşılaşacak. Bu maçın galibi, Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi olacak. Kaybeden takımın ise play-off için bir şansı daha olacak.

Sezonu 9. sırada tamamlayan Bayern Münih ile 10. sırada bitiren Kızılyıldız, play-in'de karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi Real Madrid-Paris Basketbol maçının mağlubuyla play-off'un son bileti için karşılaşacak.

Play-in maçları tek maç üzerinden normal sezonu üst sırada bitiren takımın ev sahipliğinde oynanacak. Play-in'de ilk maçlar 15 Nisan'da, son maç ise 18 Nisan'da yapılacak.

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Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs arasında yapılacak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak Dörtlü Final'e kalan takımlar netleşecek.

Ligde play-in, play-off ve muhtemel play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

Play-in:

Real Madrid-Paris Basketbol

Bayern Münih-Kızılyıldız

Play-off:

Olympiakos-Real Madrid/Paris Basketbol mağlubu-Bayern Münih/Kızılyıldız galibi

Fenerbahçe Beko-Real Madrid/Paris Basketbol galibi

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes

Monaco-Barcelona