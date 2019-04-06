Fenerbahçe Spor Kulübü ‘Fener Ol’ projesiyle alakalı resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Kulüp için toplanan bağışın 15 milyon TL’yi aştığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 4 Nisan tarihinde, Kulübümüzün ekonomik özgürlüğü için en önemli adımlardan biri olan ve milyonlarca taraftarımızın katılımını hedefleyen kitlesel destek kampanyamız “Fener Ol” için yola çıktık.

10 bin TL’nin üzerindeki kurumsal ve bireysel destekler dahil edilmeden, gönüllü kitlemizin katkısı sonucu, toplanan tutarın 15 milyon TL’yi aşmış olduğunu, 300 binden fazla taraftarımızın kampanyamıza katıldığını gurur duyarak belirtmek isteriz.

Bu tablo, kampanyamızın tabanımıza nasıl bir hızla yayıldığını, gönüllü kitlemizin Fener Ol’u nasıl sahiplendiğini göstermiş; hedeflerimize ulaşma yolunda bize çok büyük güç vermiş inanç ve motivasyon kaynağı olmuştur."