Ali Koç'un en beğenilen özelliği, finansal konularda çok açık konuşuyor olması.



• "Bize anlatıldığından daha fazla borç olduğunu biliyorduk ama bu kadar da olduğunu bilmiyorduk"



• "Borcumuz 621 milyon Euro"



• "2016-2019 arasında futbol faaliyetlerindeki zararın 30 milyon Euro’yu geçmemesi gerekiyor. Ancak sezon başında göreve geldiğimizde iki yıllık zarar toplamı 90 milyon Euro idi. 31 Mayıs’a kadar 60 milyon Euro’luk farkı kapatmazsak Avrupa cezası alırız"



• "Bu finansal yapı ile ekonomik özgürlüğümüzü kaybetmemek için en az 6 yıl (2 dönem) lazım"



Bunlar başkanın açıkça durumu ifade eden sözleri. Hepsi de doğru.



Ali Koç, dün de çıktı Fener Ol kampanyasını başlattı ve konuşmasında açıkça dedi ki "Eğer bu parayı toplayamazsak Avrupa cezası almamız bir yana seneye şampiyon olacak kadroyu da kuramayız.."



Kampanya başladı, İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin 1 milyar lira. UEFA cezası gelmemesi için gerekli olan meblağ ise 400 milyon lira..



Yaklaşık 50 kişiden ki bunların içinde yönetim kurulu üyeleri de var 300 milyon lira sözü alındığını daha önceki yazımda ifade etmiştim.

Ali Bey'in de kendi ifadesiyle 140 milyon dolarlık katkısına rağmen 50 milyon lira vereceğini söylemiştim. Şu ana kadar kampanyada toplanan meblağ (Yazının yayınlandığı saat olan 12.25 itibarıyla) 4,5 milyon lira...



Sadettin Saran'ın 1 milyon lira verdiği öğrenildi. Şimdi sırada diğer işadamı Fenerbahçeliler var.



Mehmet Ali Aydınlar, Nihat Özdemir, Murat Ülker, Ferit Şahenk gibi isimlerden katkı vermelerini bekliyorum. Ayrıca Tahir Kıran, Mehmet Cengiz, Servet Yardımcı gibi isimler de var elbette.



Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım'ın eski yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağı'nın da kampanyaya katılacağını tahmin ediyorum.

Eğer 50 kişiden 300 milyon lira toplanma projesi gerçekleşirse, bu saydığım isimlerin de katkılarıyla meblağın 500 milyon lira seviyelerine çıkacağını düşünüyorum. Kampanyaya yönelik ilgimiz ve takibimiz sürecek.