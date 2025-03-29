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        Haberler Spor Futbol Maç Merkezi İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! - Futbol Haberleri

        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

        Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ederken lider Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada zirve yarışında lig bitime 8 hafta iki takımın kalan maçlarını derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:43
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        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
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        Süper Lig’in tamamlanmasına 8 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.

        GALATASARAY'A BEŞİKTAŞ ÇELMESİ!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların 28 maçlık namağlup serisi sona erdi. Galatasaray, ikili averajı farkıyla bir bulundururken zirvede fark 6'ya düştü. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki haftayı BAY geçecek.

        FENERBAHÇE, BODRUM'U RAHAT GEÇTİ!

        Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK'yi 4-2'lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilerin bir maç eksiği bulunurken, Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada kritik bir 3 puan kazandı.

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        SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

        İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde:

        GALATASARAY

        BAY

        Samsunspor (D)

        Bodrum FK (E)

        Eyüpspor (D)

        Sivasspor (E)

        Trabzonspor (D)

        Kayserispor (E)

        Göztepe (D)

        Başakşehir FK (E)

        FENERBAHÇE

        Trabzonspor (E)

        Sivasspor (D)

        Kayserispor (E)

        Gaziantep FK (D)

        Beşiktaş (E)

        Başakşehir FK (D)

        Eyüpspor (E)

        Hatayspor (D)

        Konyaspor (E)

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