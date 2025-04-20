İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı. Lider Galatasaray ise Bodrum FK'yi 2-0 yenerek, zirvedeki yerini korudu. Zirve yarışında lig bitime 6 hafta iki takımın kalan maçlarını derledik...

Habertürk Giriş: 20.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:02 facebook

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