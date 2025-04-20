İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı. Lider Galatasaray ise Bodrum FK'yi 2-0 yenerek, zirvedeki yerini korudu. Zirve yarışında lig bitime 6 hafta iki takımın kalan maçlarını derledik...
Süper Lig’in tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.
GALATASARAY, BODRUM'U 2 GOLLE GEÇTİ!
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 77'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
FENERBAHÇE, KAYSERİ'YE TAKILDI!
Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2 puan yitirdiği haftada zirvedeki puan farkı 5'e çıktı.
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde:
GALATASARAY
Eyüpspor (D)
Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
FENERBAHÇE
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş (E)
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)