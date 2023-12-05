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        İşte Formula 1'de yeni sezonun sprint takvimi

        Formula 1'de 2024 sezonunun sprint yarışları belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:42 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:42
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        İşte Formula 1'de yeni sezonun sprint takvimi
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        2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl Çin, Miami, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar grand prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek.

        Yarışların formatında yapılacak muhtemel değişikler, 2024 yılının ilk Sportif Danışma Komitesi toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

        İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, geçen yıl 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

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