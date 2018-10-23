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İşte Kaşıkçı infazını gerçekleştiren timin beyni!

Cemal Kaşıkçı’nın katledilişinde emir ve planları uygulatan kişinin Başkonsolosluk Ataşesi Almuzaini olduğu ileri sürüldü. Almuzaini, Kaşıkçı konsolosluktan randevu aldıktan sonra Riyad’a gitti. Emir ve planları alarak 1 Ekim’de geri geldi. Kaşıkçı öldürüldükten sonra Riyad’a döndü

23.10.2018 - 07:33 | Güncelleme: Genel

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar zincirinde önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a (MBS) bağlı olarak çalışan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'den infaz emrini ve planını alıp uygulatan kişinin başkonsoloslukta ataşe resmi göreviyle bulunan Ahmet Abdullah Almuzaini olduğu iddia edildi. Başkonsolosluğun sitesindeki bilgilere göre 11 Eylül 2015'te 'ataşe' olarak görevine başlayan Almuzaini'nin asıl görevinin ise istihbarat istasyon şefliği olduğu öğrenildi.

İNFAZ EMRİNİ ASİRİ'DEN ALDI, UTEYBİ'YE İLETTİ

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın haberine göre Almuzaini, Kaşıkçı'nın 28 Eylül'de randevu almak üzere geldiği gün İstanbul Başkonsolosluğu binasındaydı. Kaşıkçı'nın 2 Ekim'e randevu alıp Londra'ya gitmesinin ardından Almuzaini de 29 Eylül saat 14.31'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıkış yaparak Riyad'a gitti. Almuzaini Riyad'da yeni görevden alınan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri ile görüştü. Asiri'den Kaşıkçı'nın infazı için gelecek 15 kişilik timle ilgili emri ve planlamayı alan Almuzaini, 1 Ekim saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kurye olarak İstanbul'a döndü ve Başkonsolos Muhammed el Uteybi'ye infaz emrini ve planını iletti.

TEKNİK TAKİBE KARŞI CANLI KURYELİK YAPTI

Kaşıkçı'nın kaybolduğu günün akşamı da Atatürk Havalimanı'ndan saat 21.35'de çıkış yaparak Riyad'a gitti. Almuzaini'nin 15 kişilik timle de Riyad'da toplantı yapmış olabileceği de değerlendiriliyor. Teknik takiple tespit edilme ihtimali olduğu için canlı kuryelik yapan Almuzaini Riyad'a gidip gelme trafiği 'operasyonun beyni' olarak nitelendiriliyor. Almuzaini'nin de Başkonsolos Muhammed el Uteybi gibi Türkiye'ye geri dönmeyeceği değerlendiriliyor. Almuzaini'nin pek çok kozmik bağlantıyı bilen bir sır küpü olduğu ve sırlarıyla ülkesine döndüğü de belirtiliyor.

15 KİŞİLİK TİMDEN AYRI HAREKET ETTİ

Ahmet Abdullah Almuzaini'nin 15 kişilik infaz timinden de tamamen bağımsız olarak hareket etmesi, o timin üyelerinin bindiği uçaklara binmemesi, operasyonun istihbari güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak nitelendiriliyor. Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın masadaki beyni. Tim lideri Albayı Maher Abdülaziz Mutreb ise Prens Selman'ın sahadaki sağ koluydu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPTI

Ahmet Abdullah Almuzaini'nin dikkat çeken trafiği, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Türk istihbaratının radarına takıldı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Almuzaini'nin Riyad'a giderken ve dönüşünde Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarındaki görüntülerine ulaştı. 1 Ekim'de Almuzaini Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçerek İstanbul'a geldi. Almuzaini'nin elindeki büyük çanta da dikkat çekti.

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