İşte kelebek ve bitki türleriyle Konya'nın botanik bahçesi

"Bitkilerimizin 70 türü Türkiye'de sadece Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görülebilir. Bir botanik bahçe için özel türler gereklidir. Bahçemizi değerli kılan unsurlardan birisi de her botanik bahçede bulamayacağınız türlerin olmasıdır. Biz de 2015 yılından günümüze kadar uzun araştırmalar ve çalışmaların bir sonucu olarak sadece bahçemizde görebileceğiniz 70 türe sahibiz.