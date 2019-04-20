Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarıyla girdikleri çatışmada şehit düşen askerlerin P. Söz. Er Erhan Çiyapul, P.Söz. Er Murat Şahin, P. Söz. Er Şevket Çetin ve P. Söz. Er Yener Kırıkcı olduğu bildirildi.

AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan askerlerle ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekâtında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



DHA'da yer alan habere göre Hakkâri'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine, acı haber ulaştı. Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Çubuk ailesinde yaşayan ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. İki çocuklarından birini kaybeden baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.



DAYISI DA 1993'TE ŞEHİT OLMUŞ

Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da, 1993 yılında Hakkâri'nın Çukurca İlçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu belirtildi. Şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin.

GİRESUN'A ACI HABER ULAŞTI



İHA'da yer alan habere göre aynı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in acı haberi de Giresun’un Espiye İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Merkez Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Şahin’in dört yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin.



AİLESİNE DESTEK OLMAK İSTEDİ



Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in şehit olduğu haberi de Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin Köyü'nde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. 2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yapan Çetin'in, ailesine destek olmak amacıyla Sözleşmeli Er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır Hakkâri'de görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Şehit Şevket Çetin'in cenazesi, yarın memleketinde toprağa verileceği belirtildi.

Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul.

IĞDIR'DA YÜREKLER KAVRULDU



Şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un (22) acı haberi Iğdır'daki baba ocağına ulaştı. Aralık İlçesi'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan aile, oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evi ile mahalleye Türk bayrakları asıldı. Gözel Çiyapu ve Ahmet Çiyapul'un 8 çocuğundan biri olan Erhan Çiyapul'un nişanlı olduğu, 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit Çiyapul'un cenazesi Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.