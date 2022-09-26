İşte o 'Fantastik' filmler





T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Fitaş, Yeşilçam Sineması ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen “Uluslararası Uzun Metraj Yarışması”nda, özgün film garantili olarak belirtilen filmler Türkiye’de ilk kez seyircilerin beğenisine sunulurken; birinci seçilen filme 25 bin TL ödül verilecek.

12 Filmin Türkiye Prömiyeri “Uluslararası Yarışma”da!

“Uluslararası Yarışma”da Andreas Horvath’dan Tyler Taormina’ya, Anna Eriksson’dan Kentucker Audley ve Albert Birney’ye, Abed Abest’ten Damien Manivel’e heyecan yaratan yönetmenlerin son filmlerine yer verilirken; 12 filmin Türkiye prömiyerleri yapılacak. Sundance, Cannes, Berlin, Venedik, Locarno, Karlovy Vary ve Rotterdam gibi A-listesi festivallerden çıkan eserler, ilk kez “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali”nin perdesinden yansıyacak.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilgili detaylı bilgi için us3f.com ve festival biletleri için biletinial.com adresleri ziyaret edilebilir.

“Uluslararası Uzun Metraj Yarışması” Filmleri:

Happer’ın Kuyruklu Yıldızı (Happer’s Comet)

(Tyler Taormina, ABD, 2022) (Berlinale 2022)



Şahinin Keki (Hawk’s Muffin)

(Krishnendu Kalesh, 2022) (Rotterdam 2022)

Harem Ağası’nı Öldürmek (Killing the Eunuch Khan)

(Abed Abest, İran, 2021) (Talinn 2021)



Hayvanat Bahçesi Karantinası (Zoo Lock Down)

(Andreas Horvath, Avusturya, 2022) (Karlovy Vary 2022)



Kayak Efsanesi (Ski)

(Manque La Banca, Brezilya, 2021) (Berlinale 2021)

Çilek Köşk (Strawberry Mansion)

(Kentucker Audley, Albert Birney, ABD) (Sundance 2021)



Kuzey Rüzgarı (The North Wind)

(Renata Litvinova, Rusya, 2021) (Rotterdam 2021)



W

(Anna Eriksson, Finlandiya, 2022) (Locarno 2022)