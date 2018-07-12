Demet Akbağ, Show TV'de yayınlanan 'Demet Akbağ İle Çok Aramızda'da ünlüleri şakalayanları deşifre etti.

SHOW TV'nin sevilen programlarından 'Demet Akbağ İle Çok Aramızda' bugüne kadar birçok ünlüye kamera şakası yaptı. Hazırlıkları günlerce, bazen haftalarca süren şakaları organize eden büyük bir ekip vardı. Ne var ki ekibin kimlerden oluştuğu bugüne kadar bilinmiyordu.



Demet Akbağ, ünlüleri şoke eden, ekran başındakileri ise kahkahaya boğan şakaları hazırlayan ekibini deşifre etti. Akbağ, bir şaka çekiminin ardından ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



