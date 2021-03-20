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İlk 'Made in Turkey' modeli satışta! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çinli akıllı telefon markası Oppo’nun Türkiye’de üretilen ilk modeli olan Oppo A15s pazara sunuldu. Aralık 2020’de Türkiye’de yatırım yapacağını duyuran ve Mart 2021’de de Tuzla’daki fabrikasında test üretimine başlayan Oppo’nun ilk “Made in Turkey” telefonu, 6.5 inçlik ekran ile geliyor.

3’LÜ ARKA KAMERA KURULUMU

Mediatek Helio P35 işlemci barındıran Oppo A15s’te 4GB bellek ve 64 GB’lik (256 GB’ye kadar microSD desteği) depolama alanı bulunuyor.

3’lü arka kamera (13 MP + 2 MP + 2 MP) kurulumuna sahip olan Oppo’nun ilk yerlisinin ön (selfie) kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde. 4230 mAh’lil pil barındıran telefon, dinamik siyah ve gizemli mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.

SATIŞ FİYATI 2499 TL

Yapılan bilgilendirmeye göre Oppo tarafından Çin’de tasarlanan ve Türkiye’de Tuzla’da kurulu Maxreal Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Tuzla’daki fabrikada üretilen Oppo A15s’in tavsiye edilen satış fiyatı ise 2 bin 499 TL olarak açıklandı.

OPPO A15S'İN ÖZELLİKLERİ

VARANK DUYURMUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu ayın başında Çinli akıllı telefon markası Oppo’nun, İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tuzla’da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası Oppo tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen Oppo’nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başlandı. Fabrikada yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu.

1000 KİŞİLİK İSTİHDAM YARATACAK

Oppo’nun Tuzla’daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye’de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Pazar araştırma kuruluşu Canalys’nin verilerine göre 2020 yılı itibariyle Oppo küresel akıllı telefon pazarında yüzde 9’luk payla Samsung, Apple, Huawei ve Xiaomi’nin ardından 5. sırada yer alıyor. Küresel akıllı telefon pazarında geçen yıl 115 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Oppo’nun pazardaki payı ise yüzde 9 seviyesinde.

XIAOMI DE YOLDA

Bir diğer Çinli akıllı telefon markası Xiaomi de 2 bin kişiye istihdam sağlayarak, yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olması beklenen İstanbul Avcılar fabrikasının açılışını 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşeceğini duyurmuştu.