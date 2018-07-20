Kapalıçarşı'nın çatısı, , 6 yıl önce 007 James Bond serisinin Skyfall filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapmıştı hatırlarsanız. Çatıda çekilen motosikletli kovalamaca sahnelerinin ardından tarihi çarşının kiremitlerinin kırılmış, tabiri caizse çatı tarumar olmuştu. Aslında çarşının sorunu sadece çatıda değildi tabii. Altyapıda da ciddi sıkıntılar vardı. Her yağmurda su basan dükkânlar, delik deşik zemin döşemeleri, yerlere kadar sarkan kablolar, dökülen sıvalar, dükkânları genişletmek için kesilen kolonlar sık sık gündeme geliyor, ne var ki Kapalıçarşıbir türlü restorasyona alınamıyordu. James Bond çekimleriyle birlikte çatının zarar görmesi tarihi çarşının bir an önce restore edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış oldu. Fakat restorasyonun önünde ciddi bir engel vardı. Kapalıçarşı’nın henüz bir yönetiminin ve röleve planlarının olmaması restorasyonu mümkün kılmıyordu. Restorasyonun ilk adımı olarak 2 yıl önce çarşının yönetimi oluşturuldu. Ardından planları hazırlanarak projeye start verildi. Temmuz 2016Dda da çalışmalar çatıdan başlatıldı. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olması beklenen çatı yenileme projesi kapsamında kırık dökük kiremitler tamamen kaldırıldı, sonrasında izolasyon yapıldı, kiremitler değiştirildi… Ve çatıdaki restorasyon sonunda tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’le tamamen yenilenen, o eski halinden eser kalmayan Kapalıçarşı’nın çatısına çıktık. Başkan Suver, restorasyonla ilgili çarpıcı bilgileri ilk kez Habertürk’e anlattı:

Kapalıçarşı'nın çatısında restorasyon tamamlandı

1 MİLYON KİREMİT

“558 yıllık çarşı, ne yazik ki harabe hale dönüşmüştü. Gerek çatı, gerek altyapı bakımından. Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle öncelikle Kapalıçarşı’nın rölevesi hazırlandı. 40 bin metrekare alanda 2597 dükkanı olan bir çarşıdan söz ediyoruz. Yüzde 81’i özel sektöre, yüzde 14’ü vakıflara ait. Yüzde 3’ü maliye ve gerisi İBB’ye ait. Hem çok ortaklı hem özel sektör olduğu için çok uzun yıllar bir türlü burayı koruma gibi ortak akıl oluşturulamamıştı. Planların hazırlanmasından sonra çalışmalar başladı. Çatının şu anda yüzde 99’u tamamlandı. Yalıtım yapıldı. Artık yağışta içeri su sızdırmıyor. Metrekareye 30 kiremit düştü. Yaklaşık 1 milyon kiremit kullanıldı. Aynı zamanda salkım saçak haldeki kablolar da tek kanalda toplandı. Çatı öyle bir haldeydi ki tuvalet bile vardı. O metruk, mezbele görüntü tamamen ortadan kalktı, havalandırmalar, klimalar görüntü kirliliğine yol açmıyor artık. Çatı 10 milyon liraya mal oldu. Diğer taraftan altyapı çalışmaları da gece devam ediyor. Temizsu ve atıksu hatları tamamlandı. Elektrik tesisatlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.”

ESNAF DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Başkan Suver, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tahrip olmuş, yer yer yıkılmış beden duvarlarının yenileneceğini anlattı: “Duvarlar, özel mülk olduğu için henüz o aşamaya geçemedik. Esnafla gerçekleştirilecek bir protokolle esnaf da elini taşın altına koyacak. Artık bir yönetimi var ve bu sorumluluğu üstlenecek.”