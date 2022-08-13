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İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

Yavru köpekler göz açıp kapayıncaya kadar büyüyor. Köpekleriyle birlikte fotoğraf çekilen sosyal medya kullanıcıları da dediğimizi kanıtlıyor. O zaman gelin sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğraflarına göz atalım...

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  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Sadece 'birazcık' büyümüşler."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "2016 ve 2018 yıllarında eşim ve Capone."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    12 haftalık fark!
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Sevimli köpeğin öncesi ve sonrası.
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    20 yıl sonra, hala güçlü!
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    6 haftalık - 6 aylık. 
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Aradan geçen 14 yıl böyle karşılaştırılmış. 
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    11 yıllık duygulandıran değişim.
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Bir kere patronsan, her zaman patronsun! 
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Öncesi ve sonrası. Evcil bir ayının olması böyle bir şey..."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Hadi birlikte büyüyelim."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    8 haftadan 8 aya...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Kendini hala yavru gibi hissediyor olmalı... 
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    8 haftalıktan 5 aylığa. Aynı anne, aynı koltuk, sadece daha büyük bir köpek!
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Köpeğin 3-6-9-12 aylıkken çekilen kareleri...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Aynı veteriner, aynı köpeği, 15 yıl sonra yeniden tedavi ediyor.
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Aradan geçen 14 yıl, iki kareyle özetlenmiş.
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Birlikte büyüyen minikler...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Köpek yavrusu sadece 6 ay içerisinde kocaman görünüyor.
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    6 yıllık değişim!
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Duygulandıran öncesi-sonrası fotoğrafı...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Küçük bir ayıcığa dönüşen yavru köpek.
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    10 yıllık bir ara ile çekilen kareler...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Bu fotoğrafı küçük kardeşim ve köpeğiyle birlikte 11 yıl sonra tekrar çektim."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    14 yıl sonra...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Köpeğin eve ilk geldiği zaman...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Sigurd artık 1 yaşında!
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    14 yıllık ara ile çekilen fotoğraflar.
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Burada da 13 yıllık bir ara var. 
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Köpeğimizin bebeğimizle tanıştığı ilk an. Şimdi birbirlerinden ayrılmıyorlar."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Yavruluktan ergenliğe...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    16 yıl sonra!
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Yaşlı köpeğim bugün 8 yaşına girdi. Ne olursa olsun, hala annesinin oğlu."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Kızım 1 yaşındayken ona bu 8 haftalık köpeği almıştık, şimdi ayrılmaz ikili oldular."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    10 yıl önce, 10 yıl sonra...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Öncesi ve sonrası. 
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    Bir yıl sonra...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Beraber büyümek en iyisi."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    2 yıllık değişim...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "1 aydan, 1 yıla. Biraz garip bir köpek ama olsun."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Birileri kocaman olmuş."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    2 yıllık arayla çekilen fotoğraf...
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Bugün “minik” köpeğim 1 yaşına girdi."
  • İşte sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası

    "Feryja bugün 1 yaşına girdi."

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