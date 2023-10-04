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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Real Madrid... - Futbol Haberleri

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Real Madrid...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta maçları, 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 01:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:12
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        1

        Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk oldu. Sarı-kırmızı ekip, 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 3-2 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti.

        2

        Gruptaki diğer karşılaşmada Danimarka'nın Kopenhag takımı, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Alman ekibinin gollerini 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel attı.

        3

        C Grubu maçında ise Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi 3-2 yendi. Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vinicius Junior, 34. dakikada Jude Bellingham ve 78. dakikada Alex Meret (kendi kalesine) atarken, ev sahibi takımın golleri 19. dakikada Leo Oestigaard ile 54. dakikada Piotr Zielinski'den geldi.

        4

        B Grubu

        PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya): 2-2

        5

        Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere): 2-1

        6

        C Grubu

        Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz): 2-3

        7

        Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 2-3

        8

        D Grubu

        Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-2

        9

        Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-0

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