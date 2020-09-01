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Güney Koreli Samsung, mobilcihaz dünyasındaki katlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2’yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Galaxy Z Fold’a göre daha geniş kapak ekranı ve daha büyük ekranıyla gelen Galaxy Z Fold2’nin tanıtımda konuşan Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, “Samsung Galaxy Z Fold2’yi piyasaya sürerken bir yandan donanımda anlamlı iyileştirmeler yapabilmek için kullanıcılardan gelen geri bildirimlere kulak verdik, diğer yandan kullanıcı deneyimini artırabilmek için yenilikler ortaya koyduk. Google ve Microsoft ile yaptığımız iş ortaklıklarımız elimizi daha da güçlendirirken, mobil cihaz deneyiminin imkânlarını yeniden şekillendiriyoruz” dedi.

6.2 inçlik Sonsuz-O Kapak Ekranıyla gelen Galaxy Z Fold2, azaltılmış kenarlara, çentiksiz ön kameraya sahip ve açıldığında 7.6 inçlik genişliğe ulaşan ana ekran barındırıyor. Kaydırma ve oyunlar esnasında akıcılık için 120Hz uyumlu yenileme hızı bulunan cihazın tasarımında “Gizli Menteşe” teknolojisi kullanılıyor.

Cihaz gövdesinde çıkıntı oluşturmadan oturan, CAM mekanizmasına sahip ve cihazın dik konumda sabitlenmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde, yeni Esnek Kullanım Modu deneyimleri destekleniyor. Galaxy Z Fold2’nin, ilk olarak Galaxy Z Flip modelinde kullanılmış olan, menteşe yuvasıyla cihaz gövdesi arasındaki boşluğa toz ve istenmeyen partiküllerinin birikmesini önlemek üzere yerleştirilmiş bir süpürme teknolojisi bulunuyor.

EKRAN PARÇALARA BÖLÜNEBİLİYOR

4500 mAh’lik bataryayla donatılan Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, bir defter gibi katlanabiliyor veya tek başına ayakta durabiliyor. Galaxy Z Fold2’de yer alan çoklu görev desteği ile kullanıcılar ekranı iki ya da daha fazla parçaya bölebilecek. Kullanıcılar, ekranı dikey ya da yatay olarak ortadan ikiye veya daha fazla parçaya bölerek aynı anda farklı işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Galaxy Z Fold2’nin yenilikçi katlanabilir formu, Esnek Kullanım Modu ile Uygulama Devamlılığını bir araya getirerek kullanılabilirliği genişletiyor. Esnek Kullanım Modu sayesinde, içerikler gerçek zamanlı olarak yakalanıp, görüntülenebiliyor.

Görsel İçerik Görüntüleme Modu (Capture View Mode) sayesiyle ise çekilen bir fotoğrafı ya da videoyu net olarak görüntüleyebilmenin yanı sıra son çekilen görseller arasından beş tanesi ana ekranın alt yarısında görüntülenirken, bir sonraki çekim için ön izleme aynı anda cihazın üst yarısında görünüyor.

Çift Önizleme özelliğiyle, ana ekran ile kapak ekranı aynı anda kullanıldığında, hem fotoğrafı çeken kişi hem de fotoğrafı çektiren kişi ön izlemeyi aynı anda görebiliyor. Ayrıca, Galaxy Z Fold2’nin esnekliği sayesinde, Kapak Ekranı vizör olarak kullanılarak arka kamerayla yüksek kalitede selfie’ler çekilebiliyor.

Cihazın çoklu kullanım özelliğiyle aynı uygulama üzerinden aynı anda birden fazla dosya açarak ve yan yana görüntüleyerek üretkenlik artırabiliyor. İyileştirilmiş Çoklu Pencere Kullanım Çubuğu sayesinde, App Pair (Uygulama Eşleştirme) ve Kenar Paneli (Edge Panel) entegrasyonuyla birden fazla uygulama aynı anda kullanılabiliyor, “Sürükle ve bırak” komutuyla, bir uygulamada bulunan metinler, görseller ve belgeleri diğer bir uygulamaya sürükleyerek aktarılabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI 19 BİN 999 TL!

Süper hızlı şarj özelliğiyle gelen Samsung’unkatlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2’yi 2 Eylül – 1 Ekim arasında ön sipariş ile satın alacaklara Galaxy Buds Live hediye edilecek. Verilen bilgiye göre bu hediye, kampanyaya katılan Samsung bayiler ve diğer 3. taraf fizik satış noktaları ile 3. taraf online kanalların yanı sıra Samsung Online Mağaza üzerinden satın alınacak Galaxy Z Fold2 cihazlar için geçerli olacak.

Samsung ayrıca Galaxy Z Fold2 sahipleri için “Galaxy Z Premier Service” hizmetini de hayata geçirdi. Bu servis ile özel müşteri servisi hizmeti ve “Moto Kurye Hizmeti” de verilecek.

Bunlara ek olarak Galaxy Z Fold2 sahiplerine satın almayı takip eden 1 yıl boyunca “Ekran Koruma Desteği” de sunulacak. Bu teklif ile ekran değişimi 999 TL’lik fiyatla gerçekleştirilebilecek. Galaxy Z Fold2, Mystic Black ve Mystic Bronze renk seçeneklerine sahip Galaxy Z Fold2’nin Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 19 bin 999 TL olacak.

Samsung Galaxy Z Fold2'nin özellikleri neler?