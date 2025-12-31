Habertürk
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, 2025-2026 sezonunun sonunda birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Kariyerlerine nasıl devam edecekleri merak konusu oldu. İşte detaylar...

        Giriş: 31.12.2025 - 18:22 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:35
        1

        Dünya Futbolunda 2025-2026 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.

        İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular:

        2

        Fabinho - Al Ittihad - 13 milyon Euro

        3

        Matheus Pereira - Cruzeiro - 14 milyon Euro

        4

        Souffian El Karouani - Utrecht - 15 milyon Euro

        5

        Yves Bissouma - Tottenham - 15 milyon Euro

        6

        Rico Henry - Brentford - 15 milyon Euro

        7

        Rodrigo De Paul - Inter Miami - 15 milyon Euro

        8

        Leon Goretzka - Bayern Münih - 15 milyon Euro

        9

        Óscar Mingueza - Celta Vigo - 18 milyon Euro

        10

        Vitaly Janelt - Brentford - 18 milyon Euro

        11

        John Stones - Manchester City - 18 milyon Euro

        12

        Ryan Sessegnon - Fulham - 20 milyon Euro

        13

        Harry Wilson - Fulham - 20 milyon Euro

        14

        Julian Brandt - Borussia Dortmund - 20 milyon Euro

        15

        Serge Gnabry - Bayern Münih - 20 milyon Euro

        16

        Marcos Senesi - Bournemouth - 22 milyon Euro

        17

        Weston McKennie - Juventus - 22 milyon Euro

        18

        Quinten Timber - Feyenoord - 25 milyon Euro

        19

        Vitaliy Mykolenko - Everton - 25 milyon Euro

        20

        Ruben Neves - Al Hilal - 25 milyon Euro

        21

        Mike Maignan - Milan - 25 milyon Euro

        22

        Bernardo Silva - Manchester City - 27 milyon Euro

        23

        Dusan Vlahovic - Juventus - 35 milyon Euro

        24

        Ibrahima Konate - Liverpool - 50 milyon Euro

        25

        Marc Guehi - Crystal Palace - 55 milyon Euro

        26

        Dayot Upamecano - Bayern Münih - 70 milyon Euro

