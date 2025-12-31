İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!
Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, 2025-2026 sezonunun sonunda birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Kariyerlerine nasıl devam edecekleri merak konusu oldu. İşte detaylar...
Dünya Futbolunda 2025-2026 sezonu sona erdiğinde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesi bitecek.
İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular:
Fabinho - Al Ittihad - 13 milyon Euro
Matheus Pereira - Cruzeiro - 14 milyon Euro
Souffian El Karouani - Utrecht - 15 milyon Euro
Yves Bissouma - Tottenham - 15 milyon Euro
Rico Henry - Brentford - 15 milyon Euro
Rodrigo De Paul - Inter Miami - 15 milyon Euro
Leon Goretzka - Bayern Münih - 15 milyon Euro
Óscar Mingueza - Celta Vigo - 18 milyon Euro
Vitaly Janelt - Brentford - 18 milyon Euro
John Stones - Manchester City - 18 milyon Euro
Ryan Sessegnon - Fulham - 20 milyon Euro
Harry Wilson - Fulham - 20 milyon Euro
Julian Brandt - Borussia Dortmund - 20 milyon Euro
Serge Gnabry - Bayern Münih - 20 milyon Euro
Marcos Senesi - Bournemouth - 22 milyon Euro
Weston McKennie - Juventus - 22 milyon Euro
Quinten Timber - Feyenoord - 25 milyon Euro
Vitaliy Mykolenko - Everton - 25 milyon Euro
Ruben Neves - Al Hilal - 25 milyon Euro
Mike Maignan - Milan - 25 milyon Euro
Bernardo Silva - Manchester City - 27 milyon Euro
Dusan Vlahovic - Juventus - 35 milyon Euro
Ibrahima Konate - Liverpool - 50 milyon Euro