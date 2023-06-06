Sihirbazlık numaralarından birisi olan "ortadan ikiye bölme" başlangıçta pek de masum değildi. Görenleri dehşete düşüren bu numara ilk kez 17 Ocak 1921 tarihinde Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Empire'da Percy Thomas Tibbles tarafından yapıldı.

Gösteri oldukça ilgi çekti, o dönemlerde kadınlar oy hakkı kazanmak için mücadele veriyordu. Kadınların oy haklarını kazanmalarından kısa bir süre sonra ortadan ikiye bölme numarasını sergileyen, Tibbles, hakları için savaşan kadınların önde gelen isimlerinden Sylvia Pankhurst'u kurbanı olmaya bile davet etti fakat Pankhrust bu teklifi geri çevirdi.