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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor İşte Süper Lig'in 2025'teki ilk transferi - ikas Eyüpspor Haberleri

        İşte Süper Lig'in 2025'teki ilk transferi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Göztepe forması giyen orta saha oyuncusu Yalçın Kaya'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:11
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        İşte Süper Lig'in 2025'teki ilk transferi!
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        Süper Lig'in ilk devresini 5. sırada tamamlayan Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

        Eflatun-sarılı ekip kariyeri boyunca Göztepe de forma giyen Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        "YALÇIN KAYAN ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

        Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

        YALÇIN KAYAN: "ARDA TURAN İLE ÇALIŞACAK OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

        Arda Turan ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yalçın Kayan ise "Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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