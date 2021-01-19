İşte temsilci atayan sosyal ağlar ve onları bekleyen yeni yükümlülükler! Haberler

Türkiye’de temsilci atamayan sosyal medya şirketleri için reklam yasağı 19 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Yasanın devreye girmesine saatler kala temsilci ataması için çalışmalara başladığını duyuran son şirket Facebook oldu. Böylece şu ana kadar Rus sosyal ağ VKontakte (VK),Çinli TikTok, ABD’li YouTube, Fransız Dailymotion, ABD’li Microsoft’un sosyal ağı LinkedIn’in ardından Instagram’ı da çatısı altında bulunduran Facebook, Türkiye’de temsilci atamak için resmi süreçleri başlattıklarını duyurdu. Bugün itibariyle henüz temsilci için adım atmayan Twitter, Periscope ve Pinterest için reklam yasağı da devreye girdi.

Peki bundan sonra ne olacak? Temsilci atayan sosyal medya şirketlerini neler bekliyor? Temsilci nelerden sorumlu olacak? Sosyal ağlar için temsil atayınca, Türkiye’deki sorumlulukları bitti mi?

Kamuoyunda “Sosyal Medya Yasası” olarak bilinen 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 2 Ekim 2020 tarihinde de Sosyal Ağ Sağlayıcıları Hakkında Usul ve Esaslar, yine Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İŞTE TEMSİLCİNİN GÖREVLERİ

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsayan bu düzenlemelerin ilk adımını temsilci atama zorunluluğu oluşturuyor.

Ve düzenlemeye göre temsilci, kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesinden ve de kişiler tarafından kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasından sorumlu olacak.

Yine sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden de Türkiye'de atadığı temsilci sorumlu tutulacak.

Türkiye’de temsilci atayan sosyal ağ, temsilcisinin Türkiye’deki tebligat ile e-posta adresine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, Kanun’un 9 (İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi) ve 9/A (Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi)maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap vermekle yükümlü olacak.

48 SAAT İÇİNDE CEVAP VERME ZORUNLULUĞU

Sosyal ağ sağlayıcı, kişiler tarafından yapılacak başvuruların kolaylıkla alınabilmesi ile başvurunun Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlayacak. Sosyal ağ sağlayıcı, başvuruları başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da gerekçesi belirtilmek kaydıyla olumsuz cevap verecek. Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması zorunlu olacak.

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, 5 milyon TL idari para cezası verilecek.

BTK’YA 6 AYDA BİR RAPOR

Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon TL idari para cezası verilecek.

‘KULLANICILARININ VERİLERİNİ TÜRKİYE’DE TUT’

Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak. Bu madde kapsamında alınan tedbirlere ilişkin olarak her raporlama döneminde BTK’ya bilgi verilecek.