Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Mart 2022 konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yapılan çalışma ile Türkiye’nin en değerli 10 ilçesini belirledi. En değerli ilk üç ilçe Beşiktaş, Sarıyer, Çeşme olurken, Türkiye’nin en değerli ilçeleri listesinde İstanbul’dan 6, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’den birer ilçe yer aldı.