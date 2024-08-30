İşte yeni taksi sistemi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dün gerçekleştirilen toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından yeni taksi sistemi de merak konusu oldu. İBB, yeni sisteme ilişkin detayları açıkladı.

Kararla birlikte İstanbul'da taksilere standart gelecek. Yıllardır tartışma konusu olan yol ve yolcu seçme ile kısa mesafe diye yolcu almama keyfiliği sona erecek. Yeni sistemde taksiler yoldan yolcu alamayacak. Sadece İBB'nin yetkilendirdiği Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı sahibi uygulamalar ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Bu sayede, mevcut taksi şikâyetlerinin tamamının önüne geçilmiş olacak.

REKLAM İBB MECLİSİ KARAR ALACAK Yeni taksilerin sahiplerinin ve kullanım sürelerinin belirlenmesi için İBB Meclisi, Eylül ayı içerisinde karar alacak. Karar sonrası belirlenecek şartlar ile ihaleye çıkılacak. İhale süresi ve tüm şartlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak. YENİ TAKSİLERİN SAHİPLERİ İHALE İLE BELİRLENECEK İBB Encümeni tarafından açık ihale yoluyla, yeni taksilerin sahipleri belirlenecek. Yeni taksilere sadece çevri içi uygulamalar üzerinden binilebilecek. Tüm gerçek ve tüzel kişiler uygulama lisansı için İBB'ye başvuru yapabilecek TAKSİLERİN ÖZELLİKLERİ 2 bin 500 yeni taksinin renk ve tasarımları UKOME tarafından belirlenecek. Taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak.

SERTİFİKA ZORUNLULUĞU Taksilerde çalışacak şoförler, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek eğitim sonucunda sertifikalandırılmış kişilerden olacak. REKLAM EK ÜCRET VE KOMİSYON ALINACAK MI? Taksiyi kullanan yolculardan, kullandıkları uygulama üzerinden komisyon ve ek ücret alınamayacak. Taksiler Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) onayı ile her yıl yenilenmesi zorunlu olan çalışma ruhsatı ile çalışabilecek. LİSANS İÇİN KİMLER BAŞVURABİLECEK? İstanbul'da çevrimiçi mobil uygulamalar vasıtasıyla taksi çağırma hizmeti vermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı için İBB'ye başvurabilecek.

Başvuranlar için yeterlilik, taksi taşımacılığı yönergesi kapsamında belirlenecek. LİSANS İÇİN NELER İSTENECEK? Halen lisanslı olan mobil uygulamaların tamamında sisteme üye olan taşımacı ve şoförlerin üyelik başlangıç ve bitiş bilgileri, yolculuk başlangıç konum ve zaman bilgileri, yolculuk bitiş konum ve zaman bilgileri, yolculuk ücreti bilgileri, toplu ve kamusal ulaşım hizmet kalite sistemi kapsamında kullanılacak yolculara ait yolculuk öneri, şikâyet ve puanlama bilgileri periyodik olarak İBB ile paylaşılıyor. Lisans için yeni başvuru yapacak tüm gerçek ve tüzel kişilerden en az bu yeterliliklere sahip olmaları istenecek.