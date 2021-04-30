Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

İSTEGELSİN ÇALIŞMA SAATLERİ: İSTEGELSİN AÇIK MI?

Türkiye’de 29 Nisan akşamı itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri kapsamında hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlandı. Getir, İstegelsin, Banabi başta olmak üzere hızlı teslimat platformları da 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlanmalardan etkilenecek. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.