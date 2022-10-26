İstek parça için 9 kişi dövdü! Bu dayağa ceza yok! - Günün öne çıkan haberleri

İstek parça için 9 kişi dövdü! Bu dayağa ceza yok! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da olay, 21 Ekim gecesi Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi.

İKİNCİ KEZ "ÇİFTETELLİ" İSTEDİLER DHA'da yer alan habere göre bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den (44) ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

TEKME TOKAT DARP ETTİLER Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darp etmeye başladı. Süslerer, grup tarafından dövüldü.

KABURGASI KIRILDI, OMZU ÇIKTI Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 AY İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDI Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu alırken, omzu çıktığı için de uzun süre org çalamayacak.