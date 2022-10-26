İstek parça için 9 kişi dövdü! Bu dayağa ceza yok!

Bursa'da olay, 21 Ekim gecesi Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi.
İKİNCİ KEZ "ÇİFTETELLİ" İSTEDİLER
DHA'da yer alan habere göre bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den (44) ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
TEKME TOKAT DARP ETTİLER
Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darp etmeye başladı. Süslerer, grup tarafından dövüldü.
KABURGASI KIRILDI, OMZU ÇIKTI
Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 AY İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDI
Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu alırken, omzu çıktığı için de uzun süre org çalamayacak.
ZANLILARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olayın ardından Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gece kulübünün bulunduğu Esence Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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