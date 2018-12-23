Mersin’de CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday belirleme sürecinde kriz yaşanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına Eski Kültür bakanları İstemihan Talay ve Fikri Sağlar ile eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer ve Serdar Kuyucuoğlu aday adayı olmuştu.

Adaylar için Genel Merkez’de yaptırılan anketlerde farklı sonuçlar ortaya çıktı. İlk ankette Talay ve Sağlar ilk iki sırayı alırken yine iddialara göre bir başka ankette de Kuyucuoğlu ve Seçer ilk sırada yer aldı. Sonrasında yine edinilen bilgilere göre 18 Aralık’taki CHP Parti Meclisi’nde bir grup Kuyuoğlu’nun ismini aday olarak öne çıkarmaya çalışırken tepkiler üzerine bu isimden vazgeçildi ve yeni bir anket yapılması kararlaştırıldı. Bu kez de yeni ankette İstemihan Talay ve Fikri Sağlar’ın isminin olmaması tartışma yarattı.

Ankete tepki için Ankara’ya otobüslerle gitme kararı alınan Mersinli CHP’lilere İstemihan Talay engel olurken, CHP Mersin İl Başkanlığı önündeki topluluğa bir konuşma yaptı. Talay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sizin Ankara’ya gelmenizi istemedim. Ben yanınıza geldim. Yapılan ankette adrese teslim sorular için haklısınız. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bundan haberdar olduğunu sanmıyorum. Kim veya kimler CHP’yi yıpratmaya yönelik bunu yaptırıyor, bilmiyorum. Eminim ki Genel Merkez bu adrese teslim anketi dikkate almayacak, tüm adayların yer aldığı gerçek bir anket yaptırır. Bunun sonucunu da hepimiz kabul ederiz. Sizden ricam, protestonuzu bununla sınırlı tutun, Ankara’ya otobüs eyleminizi durdurun. CHP’yi yıpratmayalım.”

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