İşten atılan vatmandan silahlı baskın!

Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Ümraniye’de metro komuta merkezinde yaşanan silahlı saldırı olayı, büyük bir paniğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) vatman olarak çalışan ve kısa süre önce işten çıkarılan Yüksel Keskin, ruhsatsız silahıyla metro komuta merkezine baskın düzenledi. Polis ekiplerinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde olay, kimseye zarar gelmeden kontrol altına alındı.

SİLAHLA,KUMANDA MERKEZİNE GELDİ İşten çıkarılmasının ardından öfkelenen Yüksel Keskin, ruhsatsız silahı, yedek şarjörü ve iki kutu mermiyle Ümraniye’deki metro kumanda merkezine geldi. Güvenlik görevlilerinin içeri girmesine izin vermemesi üzerine Keskin, belindeki silahı çıkararak havaya ateş açtı. POLİSE DE ATEŞ AÇTI Olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Ancak saldırgan, polislere de ateş açarak direnişini sürdürdü. Durumu kontrol altına almak isteyen polisler, saldırgana bilinçli ve dikkatli bir şekilde yaklaştı.