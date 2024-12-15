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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşten atılan vatmandan silahlı baskın! | Son dakika haberleri

        İşten atılan vatmandan silahlı baskın!

        İstanbul Ümraniye'de metro komuta merkezinde yaşanan silahlı saldırı olayı, büyük bir paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 21:40 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:40
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        İşten atılan vatmandan silahlı baskın!
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        Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Ümraniye’de metro komuta merkezinde yaşanan silahlı saldırı olayı, büyük bir paniğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) vatman olarak çalışan ve kısa süre önce işten çıkarılan Yüksel Keskin, ruhsatsız silahıyla metro komuta merkezine baskın düzenledi. Polis ekiplerinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde olay, kimseye zarar gelmeden kontrol altına alındı.

        SİLAHLA,KUMANDA MERKEZİNE GELDİ

        İşten çıkarılmasının ardından öfkelenen Yüksel Keskin, ruhsatsız silahı, yedek şarjörü ve iki kutu mermiyle Ümraniye’deki metro kumanda merkezine geldi. Güvenlik görevlilerinin içeri girmesine izin vermemesi üzerine Keskin, belindeki silahı çıkararak havaya ateş açtı.

        POLİSE DE ATEŞ AÇTI

        Olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Ancak saldırgan, polislere de ateş açarak direnişini sürdürdü. Durumu kontrol altına almak isteyen polisler, saldırgana bilinçli ve dikkatli bir şekilde yaklaştı.

        SOĞUKKANLI MÜDAHALE

        Polis ekiplerinden biri, saldırganın dikkatini dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı ve Keskin’le konuşarak onu oyaladı. Bu sırada diğer polis, saldırganın arkasından yaklaşarak ani bir müdahaleyle Keskin’i yere düşürdü ve silahını etkisiz hale getirdi. Bu profesyonel müdahale sayesinde olayda kimse zarar görmedi.Yapılan incelemelerde, saldırgan Yüksel Keskin’in 6 farklı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Bunların 3’ünün bıçaklı yaralama suçları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Keskin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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