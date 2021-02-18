İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle istihdam koruma amacıyla uygulanan düzenlemenin süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2 ay daha uzatıldı ve Resmi Gazete'de de yayımlandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.

İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.

Kararda şu ifadelere yer verildi;

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.