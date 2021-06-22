Pandemi süreciyle birlikte getirilen işten çıkarma yasağı Mayıs ayı itibariyle sona erecekti. Ancak alınan son dakika kararıyla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatılmıştı. Yasağın sonuna yaklaşılıyor. Peki, 2021 işten çıkarma yasağı dün ki Kabine Toplantısı'nda uzatıldı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı..

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

Dün ki Kabine Toplantısı'nda da İşte çıkarma yasağı ile ilgili bir karar alınmadı. Yani işten çıkarma yasağı 30 Haziran'da sona erecek.