İşten çıkmak için yaptı... Akılalmaz plan sonu oldu!

Erzurum’da bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.

Akılalmaz olay, Erzurum’a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 24 yaşındaki Z.K., bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K. arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.

BELİNE YASTIĞI KOYDU VE...

Beline yastık koyan Z.K., arkadaşından av tüfeği ile ateş etmesini istedi. İddiaya göre, arkadaşı F.Y.’nin ateş etmesiyle Z.K. yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. durumu ağır olan Z.K.’yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye bıraktılar. Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, F.Y. ve F.Y.T.'yi cinayet silahı ile birlikte yakaladı. Z.K.'nin canına mal olan planla ilgili gözaltına alınan F.Y. ve F.Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.