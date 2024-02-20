İster fırında ister kızartma olarak pişirebileceğiniz brokoli köftesi tarifi

Eğer fırında yapmak istemiyorsanız bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyin ve ısındıktan sonra yine yuvarlak şekil verdiğiniz köftelerinizi arkalı önlü düşük ısıda pişirin.

Tavanın kapağını üzerine kapatıp 3-5 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: Talisas Gemüserezepte

Fotoğraf kaynakları: YouTube