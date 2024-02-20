İster fırında ister kızartma olarak pişirebileceğiniz brokoli köftesi tarifi
Kış mevsiminin en çok tercih edilen sebzelerinden olan brokoli ile birçok tarif yapılabiliyor. İşte, sizin için ister fırında ister kızartma olarak pişirilebilen brokoli köftesi tarifi!
Bazen insanlar sağlıklı atıştırmalık denemek isteyebilirler. Böyle anlarda yapabileceğiniz bir tarif olan brokoli köftesi, içerdiği yulaf ve yumurta ile aynı zamanda bir protein deposu da sayılabilir. İşte, farklı pişirme tekniklerini kullanabileceğiniz köftenin yapılışı...
BROKOLİ KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler:
1 adet top brokoli
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Yarım yemek kaşığı tuz
2 yumurta
1 su bardağı
1 yemek kaşığı susam
4-5 parça yeşil soğan
2 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
100 gram kaşar peyniri
Üzerine sürmek için biraz zeytinyağı
YAPILIŞI:
Öncelikle brokoliyi yıkayıp temizleyin. Daha sonra bir tencereye alın ve 5 dakika boyunca haşlayın.
Haşladığınız brokolileri derin bir kaba alın.
Brokoliyi bir çatal yardımıyla ezin. Ezdikten sonra içerisine yumurtaları kırıp karıştırın.
Yumurtalardan sonra yulafı ve susamı da içerisine ekleyin. Hepsini karıştırıp katı bir kıvam elde edin.
Yeşil taze soğanlarınızı yıkayın. Bir kesme tahtası üzerinde minik şekilde kesin ve harca ekleyin.
Sarımsağı soyun ve bir ezici yardımıyla veya rendeyle harcın içerisine katın.
Kaşarı rendeleyin ve harcın içerisine ekleyip karıştırın.
Bu aşamada artık harcınızdan köfteler oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Bir fırın tepsisi çıkartın ve üzerine yağlı kağıt serin.
Brokoli köftelerinizi yuvarlak şekilde biçimlendirin ve tepsiye yerleştirin.
Üzerlerine biraz zeytinyağı sürün ve 200 dereceye ayarlı fırında pişirin.
20 dakikaya yakın pişirin. Piştiğini anlamak için altının renginin dönüp dönmediğine bakabilirsiniz. Eğer döndüyse fırından alabilirsiniz.
Pişirdiğiniz köftelerin biraz soğumasını bekleyin ve sonra bir tabağa alın.
Bir tabağa aldığınız brokoli köftelerinizi kabak sos veya yoğurt sos ile servis edebilirsiniz.
Eğer fırında yapmak istemiyorsanız bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyin ve ısındıktan sonra yine yuvarlak şekil verdiğiniz köftelerinizi arkalı önlü düşük ısıda pişirin.
Tavanın kapağını üzerine kapatıp 3-5 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Talisas Gemüserezepte
Fotoğraf kaynakları: YouTube