Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstiklal Caddesi'nde bataryalı tramvay dönemi

        İstiklal Caddesi'nde bataryalı tramvay dönemi

        İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine hizmete alınacak elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar, test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi'nde elektrikli tramvay dönemi başlıyor.

        2

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

        3

        Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.

        4

        TEK ŞARJLA 150 KİLOMETRE

        Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.

        5

        Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.

         

        6

        HAVAİ ELEKTRİK HATTI İPTAL EDİLECEK

        Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.

        #istiklal caddesi tramway
        #Taksim
        #istanbul haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!