İstinaden kelimesinin anlamı nedir? sorusu sıklıkla soruluyor. Resmi belgelerin yanı sıra günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan istinaden kelimesinin TDK'daki anlamı merak ediliyor. İşte Türk Dil Kurumu'na göre istinaden kelimesinin anlamı...

İSTİNADEN NE DEMEK? TDK ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre istinaden kelimesinin anlamı "Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek." şeklinde. İstinaden kelimesi zarf olarak kullanılır ve (istina:den),Arapça istināden kelimesinden Türkçe'ye girmişti.