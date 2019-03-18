Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde, işitme engelli B.P. (29),kendisini tehdit eden Mehmet Kocadoğan’ı şikâyet etmek için polis merkezine gitti. Konuşamayan ablasına ifade verirken yardımcı olmak için refakat eden Yusuf P. (27),ablasının ifadelerinde Kocadoğan’ın ablasına tecavüz ettiğini öğrendi. İfadeden sonra Kocadoğan’ı arayıp konuşmak istediğini söyleyen Yusuf P., buluştuğu Kocadoğan’ı yanındaki tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Yusuf P., tutuklandı.

YARGILAMASI DEVAM ETTİ

İHA'da yer alan habere göre işitme engelli ablası B.P.'ye (29) tecavüz eden Mehmet Kocadoğan'ı öldürmekten Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.'nin (27) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir ve Engin Kara ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, annesi Necmiye Çim, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu.

"FOTOĞRAFLARIMI ÇEKİP, TEHDİT ETTİ"

İşaret dili tercümanı bilirkişi huzurunda tanık sıfatıyla ifade veren B.P., “Mehmet ile aynı iş yerinde tanıştım, sevgili olduk. Beni evine davet etti. Gittiğimde içecek ikram etti. Kendimden geçtim. Uyandığımda elbiselerimin olmadığını fark ettim. Fotoğraflarımı çekti, sonra tehditler başladı. Yanına gitmek zorunda kalıyordum. Evlenme vaadiyle beni oyalıyordu” dedi.

'HAKSIZ TAHRİK'TEN MÜEBBET İSTEDİ

Öldürülen Mehmet Kocadoğan’ın ailesi ve avukatının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayda tasarlama suretiyle öldürme eylemine dair delil bulunmadığını belirterek, sanığa haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan müebbet, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Taraf avukatlarına savunma için süre verilen duruşma ertelendi.





