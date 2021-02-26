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HaberlerGündem3. SayfaSapık şeyh davası... Son dakika: 14 yeni tanık var!
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Sahte şeyhin istismar davasına 14 yeni tanık!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatının sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban´ın yargılanmasına devam edildi. Şağban´ın avukatı 14 yeni tanık olduğunu belirtirken, mahkeme tanık sayısının düşürülmesine karar vererek, duruşmayı erteledi

Sapık şeyh davası... Son dakika: 14 yeni tanık var!
DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban´ın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Şağban suçlamaları kabul etmedi.

SANIK ŞEYH LEHİNE 14 YENİ TANIK

DHA'da yer alan habere göre sanık avukatları da küçük çocuğun beyanlarının çelişkili olduğunu ve 14 yeni tanık olduğunu belirterek, onların dinlenmesini istedi. Ayrıca küçük kızın ailesinin Fatih Şağban´dan yüklü miktarda para istediğini belirten sanık avukatı, bunlarla ilgili belgeleri ve konuşma dökümlerinin alınmasını talep etti.

TANIK SAYISINDA İNDİRİME GİDİLECEK

14 tanığın dinlenmesinin yargı sürecini uzatacağını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tanıkların makul bir sayıya düşürülerek dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Mayıs gününe erteledi.

"İSTİSMAR 2 KİŞİ VE 4 DUVAR ARASINDA OLUR"

Mahkeme sonrasında açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, "Bugün sanık tarafı 14 tane tanık için mahkeme heyetine dilekçe verdi. Biz Türkiye´nin her yerinde istismar davalarına giriyoruz ve inanın istismarcılar tanıdıklarını, dostlarını, arkadaşlarını tanık olarak getiriyorlar. Bu tanıklar ise iyi adamdır, hoş adamdır, iyi iş adamıdır, iyi dosttur diye tanıklık ediyorlar ama biz her yerde istismarın tanığı olmadığını söylüyoruz. İstismar 2 kişi ve 4 duvar arasında geçer. O iyi dediğiniz şahsın 4 duvar arasında nasıl bir insan olduğunu bilemezsiniz. Umut ediyoruz ki mahkeme heyeti de bu tanıkları dinlese bile dikkate almayacaktır" dedi.

"ÇOCUK NAMAZA KALKTIĞINDA İSTİSMARDA BULUNMUŞ"

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, "Çocuk, sözde bir şeyh tarafından istismara uğramıştır. Çocuk sabah namazına kalktığında, çocuğumuza istismarda bulunulmuştur. İstismarcılar, kimse etrafta yokken çocuklara istismarda bulunurlar. Bu çocuklar bu ülkenin kahramanlarıdır. Bu çocuklar aramızdaki vatan hainlerini temizlemektedir.

"SES KAYITLARI AYAN BEYAN ORTADADIR"

Bunca şehit hem topraklarımızı korumak hem de çocuklarımızı korumak için kanlarını akıtırken bizler de sesimizi gür çıkarmalıyız. Dava 28 Mayıs saat 10.00´a ertelenmiştir. Çocuklar için sesimizi çok gür çıkaracağız. Çocukla birlikte olunan ses kayıtları ayan beyan ortadadır ve sesleniyorum, istismarcının yakınında olanlar sesini çıkarsınlar ama çocuklar için sesini çıkarsınlar. Çünkü inancımız zaferimiz olacak" diye konuştu.

"BÖYLE BİR FİİL ASLA GERÇEKLEŞMEDİ"

Şağban avukatı Bülent Demir ise mahkemeden sonra şu açıklamayı yaptı: "Yapılan tüm dosyadaki kriminal de bunu açıkça göstermektedir. Müvekkilimizin, mağdur olduğu iddia edilen kişiye böyle bir fiili asla gerçekleşmemiştir. Dosyada da kriminal delil olarak sunduk. Mağdur olduğu iddia edilen çocuğun annesinin, babasının ve halasının müvekkilimden yüksek miktarda tehdit ve şantaj ile içeren meblağları istediklerine dair ses kayıtlarını mahkemeye sunduk."

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