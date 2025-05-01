İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!

Ankara'da, fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen G.B. (18), 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu; 2022 yılında annesi ve eniştesine anlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI DHA'daki habere göre annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BANYODAKİ GÖRÜNTÜ KAMERADA Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında, Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kamera görüntüsü de delil olarak yer aldı. REKLAM KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI Mahkemede görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Satılmış B., mağdur G.B., annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Satılmış B.'nin incelenen hard disklerinde bir video kaydı bulunduğunu, gizli kamera olarak banyoya yerleştirilen ses ve görüntü alma cihazının temizlik malzemesi olarak kullanılan alete monte edildiğinin belirtildiğine dikkat çekti. GİZLİ KAMERA KULLANMIŞ Mahkeme, videoya ilişkin bilirkişi raporunda ise erkek şahsın gizli kamerayı duşakabini ve klozeti görecek şekilde yerleştirdiği, kamera açısını yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, kaydın sonunda ise sanığın kamerayı monte ettiği yerden aldığının belirtildiğine dikkat çekti. "SARKINTILIK" SINIRINI AŞIYOR Mahkeme, olayın örgüsü, bilirkişi raporu, dijital materyal inceleme tutanağı dosya kapsamındaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde sanığın mağdur G.B.'ye yönelik eylemlerinin nitelik itibarıyla sarkıntılık sınırlarını aştığını hükmetti. REKLAM DURUŞMA SIRASINDA TUTUKLANDI Sanığa, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verilerek, tutuklanmasına hükmedildi. Sanık, karar ile birlikte duruşma salonunda tutuklandı.