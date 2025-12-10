Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İstanbul'un yanı başındaki doğal güzellik kampçıların gözdesi!

        İstanbul'un yanı başındaki doğal güzellik kampçıların gözdesi oldu

        Tekirdağ'ın kuzeyinde, Istranca Dağları'nın eteklerinde bulunan, doğal güzellikleriyle açık hava müzesini andıran Saray ilçesi, doğa fotoğrafçılarının ve kampçıların vazgeçilmez rotası haline geldi. İstanbul'dan kamp yapıp fotoğraf çekmeye gelen Muhammet Tarhan, "Muhteşem coğrafya, muhteşem güzellikler arasında da keyifli vakit geçiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un yanı başındaki doğal güzellik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sonbaharın ardından kış aylarının gelmesiyle Istranca Dağları eteklerindeki Saray ilçesinin de ziyaretçileri artmaya başladı.

        Bölgenin en dikkat çeken doğal zenginliklerinden Istranca Ormanları, Laladere, Kastro, Atlayan Şelale, Kanarya Kanyonu, Güneşkaya bölgeleri, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda doğa fotografçısı ve kampçıların akınına uğruyor.

        İstanbul'dan hem kamp yapmaya hem de fotoğraf çekmeye geldiğini söyleyen Muhammet Tarhan, "Öğretmenim, aynı zamanda okulda 'Fotoğrafçılık Kulübü'nü yönetiyorum öğrencilerimle beraber. Doğadan geldiğimiz için ve doğayı bir parça hatırlatmak amacıyla kendi çapımda fotoğraflar çekiyorum. Aynı zamanda bu muhteşem coğrafya, muhteşem güzellikler arasında da keyifli vakit geçiriyoruz. Doğa muhteşem ve sürprizlerle dolu. Geldiğimizde güneşli bir hava daha sonra ise yağmurlu bir hava oldu. Yağmurun güzelliğini bu çadırın içinde doğayı izleyerek yaşadık" diye konuştu.

        REKLAM

        "HARİKA BİR MANZARA"

        Eşiyle Kırklareli'den gelen Feyzanur İnan da doğada huzurlu bir gün için geldiklerini belirterek, "Eşimle birlikle bu güzel manzarayı değerlendirmek için buraya geldik, fotoğraflar çektik. Hava sakin, burası çok şık, çok güzel. Manzarası, özellikle ağaçların göle yansıması çok güzel. İlk defa geliyoruz. Bundan önce daha doğrusu denizine gelmiştik şimdi burayı keşfettik. Burada da oturup vakit geçirmek istedik, beraber fotoğraflar çekildik" dedi.

        "RENKLER ŞOV YAPIYOR"

        Bölgenin sonbahar ve kış aylarında daha keyifli olduğunu ifade eden Gökhan Meneşe, "Doğanın bütün renkleri şov yapıyor adeta. Kahverengi ve yeşilin bütün tonlarını alabileceğiniz bir sezondayız. Sonbahar aylarında ve kışın burası daha keyifli, biraz sakin oluyor. Harika bir sezondayız. Biz karavancıyız, bir yandan bu güzellikleri kayıt altına alıp içerik üretiyoruz. Herkesi bu bölgeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Eşi ve kardeşiyle gelen Sadık Çiftçi de "Sonbaharda bu güzel günümüzü burada beraber geçirmek istedik. Doğanın sessizliği, suyun güzel sesi, kuşların sesi. Bunların keyfini çıkarmak için eşim ve kardeşimle beraber geldik" dedi.

        Neşat Özcan ise eşiyle doğanın güzelliklerini fotoğrafladıklarını söyleyerek, "Doğanın bize sunduğu mucizevi güzelliklerini yaşamaya geliyoruz. Hafta sonları geliyoruz, doğanın huzurunu hissetmeye çalışıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz, kuş çeşitleri çok oluyor. Yapraklar döküldü, sonbahar ve ardından kış geldi. Biz de bu güzelliği fotoğraf çekiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Istranca Dağları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor