Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlayan kişinin eylemi engellendi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlayan kişinin eyleminin engellendiğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınadığını belirterek, "Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır." dedi

İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlayan kişinin eylemi engellendi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Havat, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemenin engellendiğini açıkladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail karşıtı gösteri düzenlemek isteyen bir kişi, polisten protesto düzenlemek için izin aldı. Tevrat yakmayı planlayan protestocu, İsrail hükümetinin İsveçli yetkililerle iletişime geçmesinin ardından engellendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Havat, JewishPress.com'a "Gösteriyi düzenleyen kişi polisten izin başvurusunu geri çekti" dedi.

Dün erken saatlerde ortaya çıkan habere göre, İsveç'te yaşayan İsrail karşıtı bir kişi, Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemeyi planladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ve İsveç'teki İsrail Büyükelçiliği, şok edici ve aşağılayıcı olayın yaşanmaması için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçti." denildi.

Açıklamada, "Eylemlerimiz sonucunda bu aşamadaki olay engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç makamlarının, İsrail’in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz.

Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
DÜNYA Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Ermenistan ile AB arasındaki temaslar artıyor
DÜNYA Ermenistan ile AB arasındaki temaslar artıyor
Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız
DÜNYA Kremlin: ABD'nin Wagner suçlamaları asılsız
Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor
DÜNYA 18 yaşına dönmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor
İngiltere ve Galler'de hapishanelerde yılda 200'den fazla kişi ölüyor
DÜNYA İngiltere'de hapishanelerde yılda 200'den fazla kişi ...
İngiltere'de hayatını kaybeden şizofreni hastası kadının cansız bedeni 3 yıl sonra bulundu
DÜNYA Şizofreni hastası kadının cansız bedeni 3 yıl sonra ...
Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları
DÜNYA Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları
SON DAKİKA | İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler
DÜNYA İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
İsveç'te istifa şaşkınlığı
DÜNYA İsveç'te istifa şaşkınlığı
Aşırı sağcı Paludan bu kez Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakacağını açıkladı
DÜNYA Paludan yine Kuran-ı Kerim yakacağını açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.