İsveç'te Farah Alhajeh adlı kadın tercüman olarak başvurduğu firmadaki iş görüşmesinde dini nedenlerle tokalaşmayı reddetti. Şirketin iş görüşmesini gerçekleştiren erkek personeli elini tokalaşmak için uzattığını elini sıkmadı ve sağ elini göğsüne koyarak tokalaşmadığını belirtti. Alhajeh'in bu hareketi yüzünden iş görüşmesi sonlandırıldı.

Alhajeh kendisine yapılan ayrımcılık yüzünden şirketi dava açtı. İsveç İş Mahkemesi, şirketin Alhajeh'e karşı ayrımcılık uyguladığına karar verdi tazminat olarak 4 bin 350 dolar ödemesine karar verdi.

İsveç'te Alhajeh'in davasıyla ilgilenen Ayrımcılık Ombudsmanlığı Ofisi, işverenin çıkarları, kişinin fiziksel bütünlüğüne sahip olma hakkı ve devletin din özgürlüğüne koruma sağlamasının önemini dikkate alındığını söyledi.

Uppsala kasabasındaki tercümanlık firması, personelinin kadın ve erkeğe eşit davranması gerektiğini ve bir personelin cinsiyete dayalı bir el sıkışmalarını reddetmesine izin veremeyeceğini ileri sürdü.

Ancak Ayrımcılık Ombudsmanı, Alhajeh'in hem erkekleri hem de kadınları selamlarken elini kalbinin üzerine koyarak herkesi üzmekten kaçınmaya çalıştığını söyledi. İsveç'in çalışma mahkemesi ise şirketin her iki cinsiyet için eşit muamele talep etmekte haklı olduğunu, ancak bunun sadece bir el sıkışma biçiminde olmasını talep etmediğini tespit etti.

Mahkeme ayrıca, şirketin, Alhajeh’in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan tokalaşma yaklaşımının bir tercüman olarak etkili iletişim için bir soruna yol açacağı yönündeki iddiasına da karşı çıktı.

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