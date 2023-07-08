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        İsveç'ten Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini durdurmak için yeni hamle

        İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin, ülkede Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunu görüştüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 14:44
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
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        İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla başlayan tartışma konusunda Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Strömmer, Ku'ran-ı Kerim yakılma olaylarının İsveç'in güvenliğini tehlikeye attığını ve bu yüzden de hükümetin Kur'an-ı Kerim yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartıştığını belirtti.

        Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının İsveç iç güvenliğinde tehditler oluşturduğunu aktaran Stömmer, "Hükümet olarak son zamanlarda yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'in güvenliğine zarar vermesi nedeniyle Kur'an veya diğer kutsal kitapların yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'te yasaklanması gerektiğini savundu.

        Bakan Strömmer'in açıklamalarını Dagens Nyheter gazetesine değerlendiren Billdt, "Strömmer'in, Kur'an-ı Kerim yakılmasını önlemek için başlattığı incelemeyi destekliyorum." dedi.

        PASKALYA OLAYLARI

        Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

        Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

        PALUDAN TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KURAN YAKMIŞTI

        İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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        KURBAN BAYRAMI'NIN 1. GÜNÜNDE DE YAKILDI

        Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

        KURAN YAKILMASINA TEPKİLER

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya sert şekilde tepki göstermiş, "Alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir" diyen Erdoğan, "Söz konusu Müslümanlar olunca birden fikir hürriyetini hatırlıyorlar. Bu rezil saldırılar, İslam düşmanlığı hastalığının yeni tezahürüdür. Bu bir nefret suçudur. Batı, bu konuda hiçbir adım atmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        Arap Parlamentolar Birliği, eylemin dünya Müslümanları için "kışkırtıcı" olduğunu belirterek İsveç'in eyleme izin vermesini kınayan bir açıklama yayımlamıştı.

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        Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, eylemi kınayan açıklama yapmıştı. Açıklamada, İsveç hükümetine tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çeken bu tür eylemlerin engellenmesi çağrısında bulunulmuştu.

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsveç'te gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olayına karşı ciddi önlem alınmasını istemişti. Şerif, İsveç'teki Müslümanların, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve nefretle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, soruşturma yapılmasını talep etmişti.

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkeye yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurmuştu.

        Fas, İsveç'teki büyükelçisini geri çekme kararı almıştı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müslümanlar takvimlerindeki en kutsal günlerden birini kutlarken yapılan bu saldırgan ve sorumsuzca eylem kabul edilemez." denilmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıya tepki göstermişti. Derbent kenti ziyaretinde Kur’an-ı Kerim hediye edilen Putin, "Sadece Müslümanlar için değil, herkes için kutsal. Başka ülkelerde dini duygulara saygı gösterilmiyor; bu, suç kabul edilmiyor. Ama bizde suç." diye konuşmuştu. Putin, Rusya'nın bu yasal kurallara her zaman bağlı kalacağını söylemişti.

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        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınayarak, bu tür provokatif eylemlerin tekrar yaşanmaması için "toplu önlemler alma" çağrısında bulundu.

        Avrupa Birliği (AB), "Kur'an'ı veya herhangi bir kutsal kitabı yakmak saldırgan, saygısız ve açık bir provokasyon eylemidir." açıklamasında bulunmuştu.

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek "Öfkeleniyorum; bu tür eylemlerden tiksiniyorum" demişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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