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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İsveç - Tunus: 5-1 (MAÇ ÖZETİ) - 2026 Dünya Kupası

        İsveç - Tunus: 5-1 (MAÇ SONUCU)

        İsveç, 2026 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Tunus'u 5-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        İsveç'ten Tunus'a gol yağmuru!

        2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

        Stat: Monterrey

        Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

        İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)

        Tunus: Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)

        Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg (İsveç), Dk. 43 Rekik (Tunus)

        Sarı kart: Dk. 54 Khedira (Tunus)

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