İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için kritik toplantı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten yetkililer, bugün Helsinki'de iki ülkenin NATO üyeliğini görüşmek üzere toplanıyor.
Ankara, Stockholm yönetiminin "terörle mücadele ve terör suçlularının iadesi" gibi unsurları içeren protokolü uygulamada yeterince etkin olmadığını düşünüyor ve bu nedenle NATO üyeliği için gerekli Meclis onayının verilmeyebileceği uyarısını yapıyor.
30 NATO üyesinden şu ana kadar 23 ülke, iki ülkenin NATO üyeliğini parlamentoda onayladı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası on yıllardır yürüttükleri tarafsızlık politikalarını terk eden İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs’ta NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu.
Türkiye, ulusal güvenlik endişelerinin karşılanması halinde süreci veto etmeyeceğini açıklamıştı.
29 HAZİRAN'DA ÜÇLÜ PROTOKOLE İMZA ATILDI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de girişimleriyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yürütülen görüşmeler sonuç vermiş ve taraflar NATO’nun Madrid Zirvesi öncesinde 29 Haziran’da üçlü protokole imza atmıştı.
Böylece NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine resmi onay verilmiş ve katılım protokolleri 30 ülke tarafından 5 Temmuz’da imzalanmıştı.
Üyelik sürecinin tamamlanması için tüm ülkelerin parlamentolarından onay verilmesi gerekiyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
YORUMLAR