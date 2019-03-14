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İsveçli Lucia kendini oyuncak bebeklere benzetti

Giriş: 14.03.2019 - 10:03 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Tam bir Tim Burton hayranı olan İsveçli Lucia, sadece makyaj yaparak kendini oyuncak bebeklere benzetti

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    Beterböcek, Makas Eller, Alice Harikalar Diyarında filmlerinin ünlü yönetmeni Tim Burton hayranı İsveçli Lucia, hayatını ünlü yönetmenin filmlerindeki karakterlere benzemeye adadı.

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    Gündüzleri bakıcılık yapan 21 yaşındaki genç kadın, bakıcılıktan kalan zamanlarında yönetmen Tim Burton'ın filmlerindeki karakterlere dönüşüyor. 

  • 3İsveçli Lucia kendini oyuncak bebeklere benzetmeye adadı
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    Hiçbir estetik operasyon geçirmediğinin altını çizen Lucia, kontak lensler dışında tamamen doğal olduğunu belirtiyor. 

  • 4İsveçli Lucia kendini oyuncak bebeklere benzetmeye adadı
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    15 yaşındayken Japon modasını takip etmeye başlayan Lucia, daha sonra ise "cosplay"e (kostümlü oyun) merak sardı.

     

  • 5İsveçli Lucia kendini oyuncak bebeklere benzetmeye adadı
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    Görünüşü nedeniyle kimi zaman kötü eleştirilere maruz kalan, ancak sosyal medyada ilgi gören Lucia oldukça popüler...

     

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    Cosplay hobisinin kendisini bulmasına yardım ettiğini söyleyen Lucia, 15 yaşındayken bu ilgisinin başladığını ifade ediyor. 

     

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    Akşamları giyinip, makyaj yapan ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Lucia, kendisine yapılan en güzel yorumun çocuklardan geldiğini söylüyor.

  • 8İsveçli Lucia kendini oyuncak bebeklere benzetmeye adadı
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    Çocukların genç kadını işaret edip ailelerine "prensese benziyor" dediklerinde çok mutlu olduğunu söyleyen, Lucia, "Akşamları çalışmadığım zamanlarda, genelde oyun oynuyorum ya da erkek arkadaşımla görüşüyorum." diyor.

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    İşte anime filmlerinden fırlamış gibi duran genç kadının Instagram paylaşımları...

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