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İsveçli model Ia Ostergren bir metrelik bacaklarıyla ilgi odağı oldu

Giriş: 23.02.2019 - 10:29 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İsveçli model Ia Ostergren, uzun bacaklarıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. 6 yıl önce depresyonla mücadele etmek için spora başlayan modelin sadece bacak uzunluğu 108 santim...

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    İsveçli model Ia Ostergren, uzun bacaklarıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Öyle ki boyu 178 cm olan Ostergren'in bacakları 108 cm uzunluğunda.

     

     

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    Modelin Instagram hesabı, 248 binden fazla hayran topladı.

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    Çocukluğunda kendini çirkin bulduğunu ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını itiraf eden Ostergren, 6 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi.

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    Ortaya da böyle bir sonuç çıktı.

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    Ostergren, iki kız çocuğu doğurmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başardı.

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