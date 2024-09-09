İsviçre: 1 - İspanya: 4 | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 2. maçında İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Stade de Geneve'de oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla İspanya oldu.

İspanyollara galibiyeti getiren golleri 13 ve 77'de Fabian Ruiz, 4'te Joselu ve 80. dakikada Ferran Torres attı. İsviçre'nin tek golünü ise 41. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.