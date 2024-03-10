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        Haberler Dünya Avrupa İsviçre Alpleri'nde 6 kişi kayboldu

        İsviçre Alpleri'nde 6 kişi kayboldu

        İsviçre Alpleri'nin İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında 6 kayakçı kayboldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:52
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        İsviçre Alpleri'nde 6 kişi kayboldu
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        İsviçre Alpleri'nin 6 kayakçı kayboldu. Polis, kayakçıların İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında kaybolduğunu belirterek, 5’inin aynı aileden olduğunu açıkladı.

        Kayıp kayakçıların 21 ila 58 yaşları arasında olduğunu ifade eden polis, "Alplerin güneyinde şiddetlenen fırtına ve çığ riski, helikopterlerin ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yaklaşmasını engelledi" dedi.

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